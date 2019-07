Paul Pogba vuol lasciare la Juventus ma il Manchester United non cede e continua a chiedere 150 milioni di euro per il cartellino del calciatore francese che ha ancora due anni di contratto con i Red Devils. I bianconeri devono fronteggiare anche l'interesse del Real Madrid ma Pogba darebbe priorità proprio al suo ex club. Il problema resta la valutazione difficilmente pareggiabile. La Juve spera che Raiola riesca a convincere gli inglesi.