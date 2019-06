Paul Pogba ha già detto sì alla Juventus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che racconta anche di come il francese sia pronto anche a spingere con il Manchester United per ottenere il via libera e tornare a giocare in Italia, nel suo vecchio club. La Juve continua a trattare con i Red Devils per abbassare le pretese economiche del club inglese, ancora troppo elevate.