Pogba non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con il Manchester United. Lo fa sapere Sky Sport, secondo il quale il centrocampista che la Juve vorrebbe riportare a Torino ha voglia di cambiare club e, fosse per lui, tornerebbe di corsa in bianconero. L'altra ipotesi, più sullo sfondo è quella del Real Madrid con Zidane che l'ha chiesto esplicitamente. Ma c'è un altro scenario per il futuro di Pogba, che potrebbe rimanere un'altra stagione allo United per poi svincolarsi alla fine del contratto a giugno 2022 e decidere dove andare.