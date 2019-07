Paul Pogba sogna di tornare alla Juventus. Il francese è stanco del Man United e vorrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera tanto che anche il Real Madrid sembra essere opzione 'di ripiego' per il campione del Mondo che con la Juve ha vissuto i migliori anni della sua carriera. Come riporta Calciomercato.com, tornare alla Juve è il suo desiderio, la sua priorità se dovesse scegliere, non ha mancato di ripeterlo anche nelle ultime ore. Al momento non ci sono sviluppi diretti e lo United pretenderà ancora 150 milioni. Ma Paul ha ribadito la sua idea a Raiola. Juve, prima di tutto. Se si potesse. ​Il Real Madrid spinge con l'agente Raiola, ma il ds bianconero Paratici ha saputo che Pogba spera ancora nel ritorno alla Juventus.