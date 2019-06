Paul Pogba è uscito allo scoperto ammettendo di voler lasciare il Manchester United al termine della stagione. "Forse è arrivato il momento di fare una nuova esperienza", ha detto il francese aprendo la porta alla partenza estiva. Come riporta il Manchester Evening News, tuttavia, la società inglese non ha preso per niente bene queste parole. ​Lo United ha infatti comunicato al centrocampista francese che non sarà ceduto e sarà ancora un giocatore dei Red Devils per la prossima stagione. Oltre alla Juve, su Pogba c'è anche l'interesse del Real Madrid.