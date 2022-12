Cresce sempre di più l'attesa per la finalissima dei Mondiali tra la Francia e l'Argentina, dove sarà previsto grande spettacolo dentro e fuori dal campo, soprattutto in virtù della mole di campioni che le due squadre possiedono. Ci sono però anche diverse assenze di spessore, come quelle che di Benzema, Kantè eche però, non sembrano aver condizionato il cammino dei 'galletti', almeno fino a questo momento.- Il centrocampista della Juve sarà comunque presente in quel di Doha per supportare i suoi compagni e assistere dal vivo alla partitissima. Il francese ha infatti ricevuto un invito in forma ufficiale dal presidente Macron e sembra ormai prossimo a raggiungere il Qatar. Questo ha in parte irritato il club della Continassa, il quale avrebbe sperato nella sua permanenza per continuare al meglio i lavori di riabilitazione.- Va però tenuto conto del fatto che Massimiliano Allegri abbia deciso di assegnare un giorno di riposo a tutta la squadra e che questo potrebbe aver agevolato la partenza di Pogba verso il Qatar.