. Come vi abbiamo raccontato ieri ( QUI ), Paul Pogba oggi volerà a Lione per farsi visitare da Bertrand Sonnery-Cottet e capire come gestire la lesione del menisco laterale del ginocchio. Un infortunio che si risolve con un intervento e che comporta uno stop dai 2 ai 5 mesi a seconda del modo in cui si decide di intervenire, scrive la Gazzetta. Un primo consulto è già stato fatto negli States, da uno specialista di Santa Monica, che gli ha consigliato di operare subito per suturare il menisco e avere ampie garanzie di recuperare il ginocchio al 95% con uno stop di 3-5 mesi, come alternativa c'è la meniscectomia, asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco, con uno stop di un paio di mesi al massimo.- Pogba ha scelto di prendere tempo perché si tratta di una decisione molto delicata. Per questo motivo è tornato in Italia e ha preferito farsi visitare, oltre che dai medici della Juventus, anche da uomini di sua fiducia. Il rischio e la paura è quella di saltare il Mondiale in Qatar con la Francia e tornare alla Juventus solo nel 2023. Pogba vuole provarle tutte per cercare di evitare l’intervento, ma la terapia conservativa rischia di essere controproducente: in questi primi giorni - si legge - Pogba ha già iniziato a fare delle cure e potrebbe stare fermo un mese, un mese e mezzo, con l’illusione di aver risolto il problema. E poi?