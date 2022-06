Fino a un mese fa il suo nome era noto solo agli addetti ai lavori, o quasi. Adesso è praticamente sulla bocca di tutti, e forse lo sarà ancora di più con l'uscita di Pogmentary, il documentario di Amazon Prime Video dedicato a Paul Pogba. Rafaela Pimenta, del resto, sembra avere un ruolo chiave nella vita e nella carriera del centrocampista francese, a un passo dal ritorno alla Juve anche grazie a lei, che nel maggio scorso ha assunto il totale controllo dell'impero di Mino Raiola.



CHI È RAFAELA - Avvocatessa originaria di San Paolo, in Brasile, la donna aveva conosciuto il potente procuratore all'inizio degli anni 2000, entrando poi a far parte della sua società con un ruolo di primo piano: non a caso, è soltanto con lei che il compianto agente ha voluto dividerne le quote, lasciandole di fatto le redini della gestione in attesa di capire le scelte dei figli ventenni, Mario e Gabriele Raiola.



LA FAMIGLIA - Tornando a Pogba, il classe 1993, da parte sua, le ha riservato parole al miele, definendola la sua "seconda mamma". Un legame profondo, quello che sembra unire i due, tanto che Zulay, moglie di Paul, nel primo episodio del documentario si rivolge ai bambini dicendo: "Ricordate zia Rafa?". "Abbiamo vissuto emozioni enormi insieme, dalla vittoria della Coppa del Mondo ai figli, all'incontro con la compagna. C'ero in ogni momento" ha ammesso Pimenta, raccontando poi di aver incontrato "un ragazzo che voleva essere qualcuno, è diventato qualcuno e voleva essere ancora di più. Paul è intrattenimento puro, completo, per le persone. Ha tutto".



UN ALTRO LATO - "Paul è cambiato tanto dalla morte del padre. Penso che sia un nuovo Paul, è diventato uomo" ha aggiunto l'avvocatessa, svelando poi un altro lato ancora diverso dell'ex Manchester United: "È un performer. E vuole davvero alla fine della sua carriera fare qualcosa che sia in tv, cinema, cose così. Paul ha un secondo sogno. Essere un artista, perché lo è. Per me è il più grande artista che ci sia, perché sa esibirsi, non è timido in video, può fare tutto ciò che gli chiedono".



MERCATO - Sono sempre le sue parole, poi, a svelare alcuni retroscena di mercato: "Lo United lo rivoleva, lui disse: 'Tornerò sì, devo finire la mia storia lì'. Ha firmato, ma non ero così sicura che sarebbe stato lo stesso, un ritorno da eroe. Penso che la storia sia più riguardo a un giocatore al top della carriera, che vuole raggiungere premi importanti, trofei e grandi traguardi. La sfida ora per Paul è decidere quale club sarà in grado di portarlo a quell'obiettivo. Alla sua età, il suo prossimo contratto sarà l'ultimo lungo della carriera. Vedremo se sarà ancora con lo United o se andrà a fare la storia altrove".



"L'AMERICANO" - Infine, qualche altra pillola su Paul, tra presente e futuro: "Si identifica molto negli sportivi americani. Questa cultura non è molto aperta a calciatori che fanno altro, icone anche fuori dal campo, l'America è più aperta a questo, se lo aspettano. Le persone non sanno quanto e quanti giorni lavora un calciatore, è complesso. Il segreto è bilanciare bene lavoro e riposo. Consigliamo sempre a Paul di andare in posti caldi per recuperare. Così può lavorare e nel mentre sentirsi in vacanza, meglio. Viene criticato per questo, non riescono a capire che se è felice recupera più in fretta".