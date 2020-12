Il futuro di Paul Pogba continua ad essere un rebus. I continui mal di pancia del francese, infatti, fanno ipotizzare un possibile addio (per la seconda volta) al Manchester United. Alla possibilità credono i betting analyst di Sisal Matchpoint, tanto da quotare un suo ritorno alla Juventus a 6,00 (entro il 1 febbraio 2021). Un’operazione che porterebbe ad un nuovo tragitto Manchester-Torino per il francese, che in bianconero ha raccolto 34 gol in 178 presenze dal 2012 al 2016. Ma la Juventus non è la sola possibilità per il futuro di Pogba. I bookmaker, riporta a gipronews, hanno messo in lavagna anche un trasferimento al Paris Saint Germain, che pagherebbe 7,50 volte la posta.