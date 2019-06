"Pogba non si cede, sta al centro del progetto tecnico della prossima stagione. Il Manchester United conta su di lui". Sono le parole di Solskjaer, riportate da Tuttosport, in cui il tecnico ha parlato del centrocampista francese e del futuro del numero 6, che con le sue parole - "E' ora di cambiare" - ha speventato tutti. Il futuro per Solskjaer è chiaro, ma la sua idea sembra non coincidere con quella di Pogba, diviso tra Juve e Real Madrid.