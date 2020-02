Paul Pogba resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juve. Lo è da almeno due anni, lo sarà fino a quando non lascerà il Manchester United sposando altre cause. Ma in questo momento si rafforza la posizione della Juve in questa corsa a Pogba, per quanto sia un'operazione economicamente eccezionale tra costo del cartellino e ingaggio. Real e Psg avvisate, ma non solo.