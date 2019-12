Sono bastate poche parole diper mandare in delirio i tifosi della Juventus. "​Oggi non porterei più nessuno là (al Manchester United ndr), rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve". Apriti cielo. Il popolo bianconero ha iniziato a sognare ad occhi aperti., il tifoso bianconero sogna ad occhi aperti anche perché in questo momento alla Juve manca proprio un calciatore come Pogba: una mezzala tecnica e fisica, un centrocampista box to box che sotto la Mole manca proprio dai tempi di Paul. Repubblica Dalle parole rilasciate a si capisce bene: Raiola si è pentito di aver portato Pogba via dalla Juve. In bianconero avrebbe vinto di più di quello che ha fatto a Manchester e soprattutto. ​"Adesso il problema di Pogba è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo", parole durissime che non lasciano spazio ad interpretazioni:e inon possono certo permettersi di perderlo nuovamente a costo zero.Nonostante tutto, nonostante gli entusiasmi, il ritorno di Pogba a Torino non è scontato, anzi. Perché Raiola parla di "prima Juve di Pogba"? Che differenza c'è con quella di adesso?Ora è uno dei club più ricchi, importanti e potenti al Mondo. Lo status dei bianconeri è cambiato esattamente come è cambiato lo status di Pogba con la differenza che la sua crescita si è quasi stoppata dopo aver lasciato Torino mentre la Juve ha continuato ad andare sù. Il "Polpo", però, non può più sbagliare la sua prossima squadra e sia lui che Raiola sanno di aver bisogno di un progetto tecnico ben preciso e delineato. La Juve ce l'ha ancora?@lorebetto