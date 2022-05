In casa Juve i dirigenti bianconeri sono alle prese con il mercato estivo e con le numerose trattative imbastite in queste ultime due settimane. I nomi che più di tutti stanno tenendo banco sono quelli di Paul Pogba e di Angel Di Maria, con il francese che ritroverebbe così il suo vecchio mister oltre a molti ex compagni. Ma non solo, perchè stando a quanto riportato da La Stampa, il centrocampista francese sarebbe anche prossimo ad indossare la maglia numero 10, già ottenuta nella sua ultima stagione in bianconero, prima di cederla a Paulo Dybala, pronto a riconsegnargliela.