Paul Pogba è sempre più vicino all'addio al Manchester United. Il club inglese non si smuove dalla sua richiesta di 150 milioni di euro, ma, tanto la Juventus quanto il Real Madrid, sono pronti a fare follie per assicurarsi il centrocampista francese. I bianconeri sognano il ritorno a Torino di uno dei più grandi protagonisti del proprio passato recente, mentre Zinedine Zidane ha da tempo messo nel mirino Pogba per rinforzare il centrocampo dei Blancos nel prossimo mercato estivo.