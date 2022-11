Aldoè intervenuto ai microfoni di Tuttosport, toccando diversi temi legati alla- "Può essere davvero il nuovo acquisto di gennaio. In mezzo al campo può essere determinante, perché è in grado di svolgere le due fasi con facilità e soprattutto può mettere la sua fisicità al servizio degli attaccanti. E' un elemento molto duttile, ma sicuramente in un centrocampo a tre può giocare al meglio a lato del centrale. Piuttosto c'è una cosa che non vorrei succedesse con il suo rientro. Io spero che con il suo ritorno non venga messo da parte un elemento come Fagioli, uno dei giovani italiani più forti, che stimo tantissimo e ha tutte le qualità per poter emergere, anche a livello di Nazionale. Questo ragazzo deve continuare a giocare e a crescere".- "Il parco attaccanti è notevole, ma secondo me Chiesa può anche fare la seconda punta in un certo contesto tattico. Vlahovic è fortissimo, ma ha il problema della pubalgia: è un guaio fisico che ho avuto anch'io e ti limita, perché torna anche quando ti senti a posto, è una situazione fastidiosa. Per il resto Milik sta facendo il suo, mentre Kean devo ammettere che ha sorpreso anche me: in tutta onestà l'avevo valutato in un certo modo, ma nelle ultime partite ha dimostrato di potersi ritagliare un bello spazio".- "Più del fatto che all'inizio la Juventus non riuscisse a far punti, a giocare bene e ad essere la solita squadra compatta. Sicuramente gli infortuni a ripetizione hanno avuto il loro peso, un guaio non avere avuto a disposizione Pogba e Di Maria, oltre a Chiesa che non è rientrato. Allegri è riuscito a motivarli per bene e ora la Juve se la può giocare, soprattutto in Europa League. Secondo me può puntare a vincerla".- "Sicuramente sì, ma tutto dipende dal Napoli: se prosegue a questi ritmi sarà difficile agganciarlo. Sinora ha fatto qualcosa di incredibile, sta giocando in maniera meravigliosa, è una squadra cangiante che alterna momenti diversi nell'arco della partita. Anche in campo europeo ha demolito tutti. Brava anche la società a scovare giocatori sconosciuti".