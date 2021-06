Paul Pogba parla in conferenza stampa alla vigilia degli Europei: "Mi rimane un anno di contratto col Manchester United, lo sanno tutti. Non ho ancora una proposta concreta per il rinnovo, non ci siamo seduti ancora con l'allenatore e la dirigenza per discuterne. Ma sono un calciatore dello United. Adesso il mio pensiero va solo a Euro2020, sono concentrato solo su questo, che è il presente. Ho un procuratore (Mino Raiola, ndr) che si occupa di tutto il resto e non ho il numero di Al-Khelaifi (presidente del Paris Saint-Germain, altro club a cui è stato accostato Pogba, ndr)".

Il centrocampista francese continua a essere un sogno di mercato nella Juventus, e proprio ieri sera ha alimentato ulteriormente le voci di un suo possibile ritorno in bianconero con un siparietto social con Marchisio...