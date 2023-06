La stagione appena conclusa è una di quelle da dimenticare in fretta, sia per quanto avvenuto a livello di gioco, ma anche e soprattutto per le varie vicende extracampo che hanno coinvolto i bianconeri negli ultimi mesi. Ma c'è chi forse l'ha vissuta in maniera ancora peggiore rispetto a tutti i suoi compagni e il riferimento va a Paul, rivelatosi un acquisto nullo alla luce dei soli 163 minuti disputati, ma che potrebbe, invece, rivelarsi l'asso nella manica per la stagione che sta per nascere.' - Già, perchè i problemi fisici derivano quasi esclusivamente da 'aspetti mentali', come dichiarato dal Polpo qualche settimana fa e che sicuramente avranno a che fare anche con la sfortunata vicenda accadutagli con il fratello Mathias. Ma proprio per questo, la Juve potrà contare su una figura di prestigio che è venuta a mancare nell'ultima annata e che, problemi a parte, avrà sicuramente qualcosa da dare a tutta la squadra.- E se parte tutto dalla testa, possiamo dire che questo ostacolo sembra essere stato superato, dato che Pogbasin dai primi battenti. Il suo rientro, infatti, è fissato al 2 luglio, ovvero 8 giorni prima rispetto alla data di inizio del raduno. E' un chiaro segnale di quanta voglia abbia di