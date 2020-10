La Juventus continua a seguire da lontano la situazione legata a Paul Pogba, con la speranza di poter fare un tentativo per provare a riportarlo a Torino. Secondo quanto riportato da Espn, il Manchester United non ha nessuna intenzione di aumentare l'ingaggio al centrocampista francese per il quale i Red Devils stanno considerando la clausola per il prolungamento fino al 2022, sul quale però serve anche l'ok del giocatore. Su Pogba, pronto a sfidare la Juve da tempo, c'è anche il Real Madrid.