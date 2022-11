Intervenuta ai microfoni di Globoesporte, Rafaelaè tornata sul trasferimento di Paulalnel 2016. Ecco le sue parole sul centrocampista della: "Quando è stato acquistato per 89 milioni di sterline, se non sbaglio, è stata una cosa incredibile. "Mio Dio, come è possibile, è una cosa da Guinness dei Primati". Eppure oggi come oggi se si parla di 90 milioni si parla di un buon giocatore, magari della Nazionale brasiliana, o di un giocatore che viene dalla cantera. Quello che cerco di spiegare è che è diventata una cifra accettabile nel mercato. Quando Pogba è andato al Manchester United, se qualcuno pensava chesarebbe arrivato a valere 300 milioni lo avrebbero rinchiuso. Ma le cifre aumentano man mano che aumenta il valore totale del calcio stesso. Insomma, il valore dei cartellini e dei contratti è destinato a salire".