Le parole di Mino Raiola e l’indiscrezione sganciata oggi dal Daily Mail stanno riaccendendo progressivamente le speranze di rivedere Paul Pogba con la maglia della Juventus. Il francese non è felice all’Old Trafford, il suo procuratore ha preannunciato l’addio e si parla di un confronto con il tecnico Solskjaer, un faccia a faccia sereno e professionale, ma che lancia segnali riguardo un rapporto destinato e non perdurare. Che sia a gennaio o in estate, Pogba muove passi netti lontano da Manchester, e il Sun abbina allo scenario anche il prezzo di vendita: i Red Devils, al fine di evitare di perderlo a zero il prossimo anno, sono disposti a cederlo per 55 milioni di euro.