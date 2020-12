5









Via da Manchester, alla ricerca della felicità. Cosa farà Paul Pogba e pensa davvero a un ritorno alla Juventus? L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione legata al calciatore francese. E, assodata l'incertezza sul futuro, piazza le priorità del centrocampista francese: trovare un ambiente ideale per esprimersi al meglio. Che assomiglia tanto all'ambiente bianconero.



RAPPORTI ECCELLENTI - Del resto, è stato proprio Raiola a ribadire quanto siano buoni i rapporti con la Juve. A Manchester è infelice e dopo l'eliminazione - vista per 60 minuti dalla panchina - in Champions League, ormai i rapporti sono ai minimi termini. Può risolversi qualcosa entro gennaio? Difficile che sia alla Juve, allora, anche e soprattutto per una questione economica. Il rivale più pericoloso in questo senso resta il Paris Saint-Germain, che però ha serissime intenzioni con Leo Messi. A 27 anni, per Pogba c'è una sola certezza: non può sbagliare scelta. E l'esempio Morata aiuta...