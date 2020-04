1









In un periodo di stallo dato dall’emergenza di coronavirus, la Juventus sta ragionando in ottica mercato per rinforzare la rosa. Non è un mistero, il profilo principe per il centrocampo è quello che risponde a Paul Pogba, ma c’è un ostacolo che potrebbe far svanire il ritorno del francese. Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’ingaggio del centrocampista del Manchester United sarebbe troppo elevato per gli standard societari imposti in parte dalla crisi che ha scatenato la pandemia. Un dettaglio rilevante, che potrebbe riportare in auge la pista che porta Pogba al Real Madrid.