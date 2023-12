L'udienza presso il Tribunale Nazionale Antidoping è stata calendarizzata per il 18 gennaio all'interno dello Stadio Olimpico di Roma. Paulè tenuto a comparire alle 14:30 per affrontare il processo che lo vede coinvolto, con la richiesta di una squalifica di 4 anni. Questa decisione è stata presa in seguito alla sua positività al, riscontrata nel test effettuato dal laboratorio antidoping di Roma a seguito della partita, disputata lo scorso 20 agosto.In questa sede, quindi con l’inizio del processo, si conosceranno le intenzioni del team legale di Paul Pogba e quella che sarà la linea difensiva. Per quel che riguarda la Juventus, solo dopo la fine di tutto l’iter processuale la dirigenza bianconera deciderà il futuro del centrocampista francese.