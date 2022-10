Nuovo consulto per Paul: come comunicato dalla Juventus, il francese si è recato negli USA per capire l'andamento del problema al ginocchio. Ebbene, il responso: si lavorerà ancora sul programma riabilitativo. E per la Coppa del Mondo? Sembra un sogno ormai svanito."Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo".