Perché non ufficializzano? No, non dipende dalla quotazione in Borsa, non dipende neanche da eventuali problemi. Semplicemente, è una questione organizzativa, di immagine, di "struttura social".Il francese è arrivato ieri a Torino e questa mattina ha svolto le visite mediche presso il centro della Juventus, in giornata ha completato tutto l'iter e da domani sarà già a disposizione di Allegri.