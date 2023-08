Una settimana fa c'era stato il primo vero segnale positivo pe, sceso in campo per 45 minuti nel test amichevole contro l'Alessandria. Poi è arrivata la convocazione per la prima giornata di Serie A, ulteriore indizio che tutto procede bene nel percorso di Paul. Quest'oggi, alla Continassa ci sarà una doppia seduta di allenamento in cui Massimiliano Allegri spera di vedere un ulteriore miglioramento nelle condizioni fisiche del francese.Altrettanto importante per il giocatore è l'aspetto emotivo, messo duramente alla prova dalla passata stagione, in cui più volte abbiamo visto Paul non trattenere le lacrime ad esempio all'uscita dal campo contro la Cremonese, dopo l'ennesimo infortunio. In questo senso, una mano arriva dalla Francia perché il c.tin vista del doppio impegno settembrino dei transalpini (contro Irlanda del Nord e Germania). L'ex allenatore della Juve lo vuole con il gruppo, sapendo dell'importanza di Paul anche per la nazionale. Quella nazionale che Pogba ha provato a "rincorrere" nell'autunno scorso, sperando inutilmente la convocazione per il Mondiale in Qatar.PRIMA IL BOLOGNA - A questi appuntamenti però, il francese vuole arrivarci con un'altra buona notizia, ovvero quella di essere nuovamente sceso in campo in una partita ufficiale.Ad Udine, si è scaldato a lungo a bordocampo, ora Paul è pronto a giocare uno spezzone di partita.