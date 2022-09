"Mi sembra una cosa plausibile, credo". Così, nell'ultima conferenza stampa, ha spiegato il concetto di "Juve virtuale", ossia la definizione di una Juventus sì forte, ma esistita soltanto sulla carta. Che non ha mai avuto a disposizione, che non ha avuto certamente. Ecco: se con l'esterno novembre può essere il mese giusto per riassaggiare il campo, anche per il francese il recupero si fa più vicino di quanto inizialmente pronosticato.Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo l'infortunio di fine luglio, Pogba si è operato a inizio settembre e rientrerà a inizio novembre. Sempre se tutto dovesse filare liscio. L'obiettivo del francese è infatti quello di partecipare al Mondiale, e magari mettere minutaggio proprio in vista della Coppa, ovviamente in maglia Juventus. Una mezza, potenziale, buona notizia per Allegri e i bianconeri:Trasformando il virtuale in reale, tanto per iniziare.Intanto, si attorcigliano le vicende extra campo del francese. Come racconta Gazzetta, la procura di Torino ha attivato una scorta che segue il centrocampista ovunque sul territorio italiano. Dovesse rientrare in Francia, a quel punto si attiverebbe la polizia francese, che protegge anche mamma Yeo. La donna è stata minacciata due volte dagli estorsori.