Paul, al Mirror, ha parlato della sua situazione allo United. Drasticamente cambiata dalle parole di Mino Raiola sul suo futuro "Mi sento molto bene con me stesso, fisicamente e mentalmente allo stesso modo. Ho giocato e quando giochi torni in forma. C'è un'enorme differenza quando inizi una partita e poi non giochi la successiva. O magari quando ne salti un po' in un periodo. Ovviamente, la squadra ha aiutato i giocatori ad essere in buone condizioni, e per questo abbiamo giocato così bene. I giocatori e lo staff sono stati in grado di farmi giocare, hanno avuto fiducia in me"."Devo concentrarmi in me stesso, dare il mio massimo. A sinistra, a destra, nel mezzo, attaccante, difensore, qualsiasi cosa. Finché sono in campo, io do il mio meglio e provo ad aiutare al massimo la mia squadra. Odio essere in panchina, non mi piace. Non vuol dire che altri giocatori non meritino di giocare ma onestamente a me non piace"."Sono un vincente, mi piace giocare a calcio e aiutare il team. Quando sono in panchina e non entro, mi sento come se non riuscissi ad aiutare i compagni. Per questo sto male. Non mi piace".