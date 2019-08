Vuole andare. Vuole, soprattutto, essere lasciato. Come in una storia d'amore in cui c'è qualcosa di rotto, eppure si trascina perché vincolati da un desiderio unilaterale. No, così non va. E Paul Pogba l'ha fatto capire al Manchester United: non giocherà contro il Milan. Un infortunio nell'allenamento di ieri ha reso indisponibile il centrocampista francese del Manchester United per la partita di oggi (ore 18.30 italiane) a Cardiff contro i rossoneri. Il Polpo non è partito con la squadra allenata da Solskjaer per il Galles così come Alexis Sanchez, Darmian e Lukaku.



POSIZIONE JUVE - Nei pensieri della Juve, Paul non è mai andato via. Il problema, semmai, è stato il ritardo nelle super cessioni. E poi l'arrivo di Rabiot, che ha proiettato altrove le priorità bianconere. Insomma, non ci si strappa i capelli se il Real l'ha ormai messo nel mirino e se proverà a chiuderlo fino all'ultimo momento disponibile. C'è una scarsa settimana, davanti. Una di quelle decisive, un po' per tutti e pure per la Juventus. Che dopo Kean, proverà a chiudere gli addii di Dybala e Mandzukic, oltre a Higuain che resta sul mercato. Un tesoretto, questo, che potrebbe essere proiettato sul sogno Pogba. Nonostante in Inghilterra resti il sospetto che dietro a questo inaspettato e improvviso stop ci sia un'accelerata sul mercato nella trattativa con il Real Madrid, pronto a regalare a Zidane una coppia d'assi per il centrocampo: con il francese, pure Van de Beek.