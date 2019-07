Il ritorno di Paul Pogba è uno dei grandi sogni di mercato della Juventus per questa estate ma come riporta Tuttosport, l'affare è molto complicato a causa della valutazione del calciatore. Lo United, infatti, chiedee ieri, approfittando della sua presenza a Torino per le visite mediche di De Ligt , Raiola ha fatto il punto della situazione ribadendo come il club inglese faccia muro. Oltre alla Juve, poi, c'è anche il Real ma prima di tentare l'assalto sia le Merengues che i bianconeri devono vendere.