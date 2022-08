Sì, perché dopo la lesione del menisco del ginocchio, il francese ha avuto una lunga fase di consultazioni mediche e poi ha scelto una terapia conservativa lunga cinque settimane. Un recupero diverso e che non prevede operazioni - né suturazione né asportazione del menisco - che ha come fine ultimo la partecipazione al Mondiale in Qatar di novembre. Cinque settimane per rientrare al meglio, valutare le proprie condizioni e gestirsi, con un programma fitto e ben preciso.Sì, perché dopo la giornata di scarico odierna - come di consueto nel post gara - la Juve riprenderà a preparare la gara contro la Roma e Paul Pogba tornerà ad allenarsi sul campo. Per il rientro in campo in gare ufficiali è ancora presto, ma un passo alla volta il Polpo si avvicina al rientro: domani dovrebbe essere il giorno del ritorno ufficiale sul campo.Intanto, Pogba non sente più dolore e si muove per restituire alla Juve tutta la sua qualità, il prima possibile.