Ancora al lavoro, sempre al lavoro: Paulsi muove in direzione recupero e lo scrive anche sui propri social. Eccolo lì, il messaggio che infiamma i tifosi della Juventus e - forse - rilancia le sue ambizioni anche in ottica"Non ci arrendiamo", scrive, molto chiaro, ma anche sofferente. Ancora sofferente. Lo dimostra la stampella che l'aiuta a camminare, a non sforzare il ginocchio sinistro, appena operato.ha iniziato immediatamente il recupero, che lo vedrà nuovamente in gruppo soltanto tra 8 settimane. Il programma - se non dovesse partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar - sarebbe questo: preparazione da novembre e in campo da gennaio.