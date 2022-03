Paul Pogba - in scadenza di contratto con il Manchester United e sempre in orbita Juventus - è tornato a parlare del suo futuro a Telefoot: "Niente è ancora deciso sul mio futuro. Posso decidere domani, come a mercato aperto. Per ora voglio finire bene la stagione. Io voglio vincere titoli, voglio giocare per qualcosa, perché sia quest'anno che negli ultimi anni non abbiamo vinto un titolo. Questo è ciò che è triste, alla fine".