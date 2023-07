In campo si è visto poco e nulla, decisamente più presente a bordocampo dove continua con il suo percorso personalizzato che ha l’obiettivo di portarlo in forma nei primi mesi della stagione. Dove Paulsi sta dimostrando un top player, però, è sul fronte dell’immagine, degli eventi mediatici e di marketing. Facile immaginare, conoscendo la sua notorietà, che la convocazione per la tournée sia arrivata anche per questo.Come racconta Tuttosport: “, che possa essere glamour, sportivo, tecnologico, social. Il Polpo si sposa bene con tutto e la Juventus lo porta in giro come se fosse una sorta di ambasciatore del marchio”.Inoltre, sui media oltreoceano sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero al fianco di Lionelall’. Voci, suggestione, nulla più al momento. Così come non si sono concretizzate le avances dall’Arabia.