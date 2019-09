Continua a far discutere Paul Pogba. Questa sera il suo Manchester United affronterà l'Arsenal, ma il tranese continua a essere sulla bocca di tutti. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la sua volontà non sarebbe cambiata: vuole lasciare Manchester, vuole andar via dall'Inghilterra. Già a gennaio Paul potrebbe tornare alla carica, chiedendo la sua cessione. La Juve e il Real Madrid monitorano la situazione...