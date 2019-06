Paul Pogba vuole tornare alla Juventus. E la Juventus non chiude certamente le porte. Nonostante le trattative molto avanzate con Rabiot e De Ligt siano in fase piuttosto avanzata e siano dispendiose, nell'aria di Torino aleggia ancora il sogno Paul Pogba. Contatto tra Paratici e Raiola a Parigi circa una settimana fa, con un summit volto a porre le basi per un clamoroso ritorno e il francese che vuole essere liberato dal Manchester United, a cui ha chiesto un colloquio. Lui e Solskjaer, il manager, faccia a faccia per lasciare l'Inghilterra già prima della tournée in Australia, al via il 7 luglio.



LA CHIAMATA - Secondo quanto riferito da As, la Juve si sta muovendo per battere il Real Madrid, con l'aiuto del francese, tanto che la scorsa settimana Pogba avrebbe chiamato Maurizio Sarri. Contatto telefonico per manifestare tutta la sua voglia di tornare a Torino e alla Juve, un secondo capitolo dopo le parole della recente festa per l’addio al calcio di Barzagli. Affare difficile, ma la volontà è chiara.