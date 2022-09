Intervistato da GQ, Paulha svelato anche le sue impressioni sulle novità riscontrate nel mondo Juve dopo gli anni trascorsi in Inghilterra, con un accenno alla realtà ben sviluppata del calcio femminile. Ecco le sue parole: "Non c’è molta differenza fra giocare nele nella; quando sei in un grande club, sei in un grande club. E la Juve lo è sempre stato, il più grande d’Italia. Ora la ritrovo cresciuta dal punto di vista delle strutture – il nuovo centro d’allenamento, bellissimo; la, simbolo di un calcio finalmente davvero per tutti, che mi entusiasma – ma sempre con la stessa famiglia al comando, garanzia di continuità, e con la stessa mentalità:, questo non cambierà mai. Ora tocca davvero a noi".