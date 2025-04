Pogba, svolta sul futuro? La mossa del club

Getty Images

Paul Pogba è ancora senza squadra dal 15 novembre scorso, ma il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione ben precisa. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il D.C. United si è mosso concretamente per assicurarsi il cartellino dell’ex centrocampista della Juventus.Il club di Washington ha già acquisito i discovery rights del francese, un meccanismo previsto dal regolamento MLS che consente a una sola franchigia di trattare in via esclusiva con un determinato calciatore. In questo caso, il D.C. United è l’unica squadra della lega statunitense che può negoziare direttamente l’ingaggio di Pogba.

Secondo fonti vicine al club, ci sarebbero già stati dei contatti tra l’amministratore delegato Jason Levien e lo stesso Pogba. “Jason si sta impegnando al massimo per Pogba”, rivela il Washington Post. I colloqui si sarebbero tradotti anche in un’offerta contrattuale ufficiale.Attualmente, la franchigia ha a disposizione uno slot libero per un Designated Player, categoria riservata ai grandi nomi internazionali. Pogba andrebbe così ad affiancare Christian Benteke, mentre Mateusz Klich, l’altro slot designato, è stato ceduto temporaneamente all’Atlanta United.Anche Adidas, sponsor del francese e della MLS, sarebbe informata delle trattative in corso. Il futuro di Pogba, ora, parla sempre più americano.