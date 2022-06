Nuove anticipazioni emergono dal documentario Pogmentary, in uscita domani su Amazon Prime: "Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera - dice Pogba in un estratto - Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro e non ho il diritto di sbagliare". Una decisione che, come sembra già confermato, sarà proprio il ritorno con la Juventus.