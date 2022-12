Petit de @paulpogba pour nos Bleus avant la grande finale #FiersdetreBleus pic.twitter.com/x6tbqvqJvp — Equipe de France (@equipedefrance) December 17, 2022

Attraverso i canali ufficiali della Francia, Paulha mandato un messaggio ai compagni di nazionale oggi impegnati nella finale Mondiale contro l'Argentina:"Siamo per la seconda volta consecutiva in finale ai Mondiali. Vi do tutto il mio supporto, tutta la mia forza. E si sa: una finale non si gioca, si vince".