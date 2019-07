Paul Pogba è stato intercettato dalla stampa inglese al termine del match di amichevole tra il suo Manchester United ed il Perth Glory. Interrogato sul suo futuro, Pogba ha scartato i microfoni come fossero avversari, concedendo un semplice e lapidario: "Non c'è la necessità di parlare". Un messaggio positivo per le pretendenti - Juventus e Real Madrid - o di fedeltà allo United?