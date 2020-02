Oggi si è celebrato, a quasi un mese dalla morte di Kobe Bryant, il memoriale presso lo Staples Center. Tra i presenti alla cerimonia anche l’ex centrocampista della Juventus, ora al Manchester United, Paul Pogba. Il francese che ha voluto ricordare Bryant ai microfoni di ESPN: "​E’ stato uno shock per me così come per il resto del mondo. Parlo di atleti e non atleti, vedere ciò che è accaduto ad una leggenda come lui, ad un padre di famiglia, ad un essere umano, ha dato a tutti una bella botta in testa. Per me era un’icona. Le sue parole, i suoi consigli e la sua determinazione sono stati d’ispirazione, per me. Era un grande lavoratore ed ha influenzato me e gran parte del mondo. La sua morte ci ha mostrato che puoi lasciare questo mondo in ogni momento. E può succedere sia che tu sia una superstar, sia che tu lavori in un supermercato. E’ un modo per ricordare a tutti di godersi la vita".