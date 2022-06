A breve si avranno notizie certe sul futuro prossimo di Pogba, che sempre più sembra tingersi di bianconero. Oltre a questo, il centrocampista francese sta già preparando il terreno per il momento in cui appenderà gli scarpini al chiodo, come rivela Bloomberg:



"Pogba, 29 anni, si sta preparando per un'eventuale vita oltre il campo. Nel tempo libero, guarda video su YouTube sugli investimenti finanziari, legge guide sulla ricchezza e studia i discorsi dei miliardari. Cita Floyd Mayweather, campione mondiale imbattuto di pugliato, come "leggendaria" fonte di ispirazione per gli affari".