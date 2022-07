Per quanto si ferma Paul? Previsto per oggi il consulto medico, come vi abbiamo raccontato QUI , necessario per capire se lo stop sarà più lungo di 1/2 mesi e se quindi sarà necessario intervenire sul mercato. Serve quindi un piano B, oltre a quel Paredes che già piace, su cui la dirigenza è al lavoro. Potrebbero tornare di moda vecchie idee mai tramontate del tutto: come scrive Tuttosport, a partire da quelnei radar bianconeri ormai da diversi anni, a cui già si era pensato prima della virata decisa su Pogba. Ecco perché il ritorno non si può escludere a priori, ma servirebbe un'offerta costosa per strapparlo alla Lazio.Un’altra possibilità è rappresentata da Nicolò Zaniolo, da tempo nei pensieri della Juventus e a prescindere da Pogba, su cui la Juve potrebbe accelerare. E un altro nome di moda è quello di Fabian Ruiz, 26enne centrocampista del Napoli, in scadenza nel 2023 con il Napoli, proposto anche alla Juventus nelle scorse settimane.