Paulha parlato dopo il pareggio con il Bologna. Il 10 bianconero a Dazn ha detto: "Ritorno in campo? Sono molto contento di tornare in campo, fare la cosa che più amo e stare bene fisicamente. Solo per aiutare la squadra, Oggi sono contento, ma un po' deluso dal risultato, potevamo fare 3 punti e non li abbiamo fatti. La cosa buona è che non abbiamo perso, ma dobbiamo lavorare e migliorare. Prendiamo questo punto e lavoriamo per essere meglio la prossima rispetto ad oggi.Allegri ci ha detto di fare il nostro gioco, attaccare, puntare. L'abbiamo fatto bene sulla fascia, come nel gol, ci sono cose che dobbiamo migliorare ancora, ma prendiamo questo punto ora e continuiamo a lavorare.- Mi mancano minuti e allenamenti per tornare, solo stare sul campo, ma sto molto bene fisicamente e voglio tornare alla grande.- Come ho detto prima, ho fame, come i primi tempi qua. Ho fame di lavorare, giocare, vincere e ancora imparare. Ho solo 30 anni, voglio dare a questi tifosi trofei e gioia nel venire allo stadio".