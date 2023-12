C'è grande fermento in queste ultime ore dalle parti della Continassa, non solo per il big match di questa sera contro il Napoli, ma anche per quanto emerso nella vicenda, con la Procura Federale che avrebbe chiesto una squalifica di 4 anni al giocatore francese. Qui però la palla passa in mano ai legali del centrocampista, che dovrannoin occasione del primo appello.- La società bianconera sta prendendo in considerazione diverse ipotesi, come quella della risoluzione del contratto. Ma il primo passo è stato già compiuto dalla dirigenza, tagliando al minimo lo stipendio da riconoscere al Campione del Mondo del 2018, passando a percepire una cifra di 42.477 euro lordi all'anno, che equivalgono a- Al momento però non c'è alcuna prova che il giocatore non abbia preso intenzionalmente quel farmaco e allora, la squalifica si può basare anche sui 4 anni richiesti, ma non senza aver provato quella che viene definita l'ultima spiaggia. Il riferimento va all'. L'intento è quello die di ridurre così la pena da 4 a 2 anni, con l'udienza che è fissata per la seconda metà di gennaio.