"Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica", questo il comunicato della Juventus sulle condizioni del francese, che sicuramente non sarà a disposizione prima della sosta ma non solo. I tempi di recupero si aggirano infatti sui 20 giorni e per questo sarà difficile rivederlo in campo contro il Verona, partita in programma l'1 aprile. Più facile per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter o la trasferta con la Lazio successiva.