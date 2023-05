Le parole del Professor Fabrizio Tencone, ex medico responsabile della Juventus, a Tuttosport, sul nuovo infortunio di Pogba:STAGIONE FINITA - «Sì, stagione finita. In 15 giorni anche la lesione più semplice non può guarire senza rischi. Potremmo rivedere il giocatore in campo, potenzialmente, ma sarebbe un azzardo oltretutto dopo una stagione così travagliata come quella vissuta dal centrocampista francese».