Squalifica Pogba, gli altri casi di doping

Pogba 4 anni di squalifica

Maradona 15 mesi di squalifica

Mutu 7 mesi di squalifica

Davids 4 mesi di squalifica

Stam 4 mesi di squalifica

Guardiola 4 mesi di squalifica

Onana 9 mesi di squalifica

Deco 12 mesi di squalifica

Nasri 18 mesi di squalifica

Guerrero 14 mesi di squalifica

Paulha ricevuto una squalifica di quattro anni in seguito alla sua positività al DHEA nel agosto 2023. È una sanzione senza precedenti nel mondo del calcio, considerando che in passato i giocatori fermati per doping non hanno affrontato punizioni così severe.