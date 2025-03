Pogba, la squalifica è ufficialmente finita: le ultime sul futuro e dove può giocare l'ex Juventus

Getty Images

L’incubo di Paulè finito. Dopo la lunga squalifica per doping, l’ex centrocampista dellapuò tornare finalmente in campo. Oggi, 11 marzo 2025, scade ufficialmente il suo periodo di stop forzato e così il classe 1993 può riprendere a giocare e a dare continuità alla sua carriera. La sua ultima partita ufficiale risale a settembre 2023, prima dello stop dovuto alla positività al testosterone riscontrata dopo, nella prima giornata della stagione 2023/24.Inizialmente squalificato per quattro anni, Pogba ha visto la sua pena ridotta a 18 mesi grazie al ricorso al TAS di Losanna. Il francese potrà tornare a giocare a partire dall’, ma per ora resta senza squadra dopo aver rescisso il contratto con la Juventus.

Il futuro di Pogba: dove può giocare

L’ipotesi più concreta porta negli Stati Uniti, dove l’di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets potrebbe accoglierlo. Pogba è stato avvistato a Miami, dove ha anche avuto un incontro con David Beckham, proprietario del club, alimentando le voci di un possibile trasferimento in MLS.